Шесть человек погибли и двое получили травмы в результате ДТП с участием микроавтобуса и грузовика, которое произошло на 791-м километре автодороги М-4 "Дон" в Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

"Водитель "КАМАЗа", двигаясь в сторону Ростова-на-Дону, в связи с технической неисправностью съехал на обочину и попытался остановиться, в это время водитель "Volkswagen Transporter", двигаясь в попутном направлении, врезался в грузовой автомобиль. В результате ДТП шесть человек погибли и двое с травмами были доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

Фото: 61.мвд.рф

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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