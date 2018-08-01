В Днепре 30 июля двое девушек-подростков жестоко избили 14-летнюю девочку. С многочисленными ссадинами и ушибом позвоночника она попала в отделении нейрохирургии, пишет "Информатор".

Мать девочки начала искать виновных, чтобы те получили по заслугам. Ей удалось найти и установить личность одной из нападавших - ею оказалась некая 15-летняя Катя, которая проживает в селе Самаровка.

"На проспекте Слобожанском есть виадук. Если ехать с центра, то там, по правой стороне, есть теплотрасса, где постоянно собирается толпа подростков. В целом их - 60 - 70 человек, и они неоднократно становились героями подобных ситуаций: то бомжа изобьют, то еще что. Так вот эта Катя - из их отряда. Девочки были между собой не знакомы. Когда я разговаривала с ребятами со двора, то они сказали, что эта барышня на протяжении двух дней выслеживала мою дочь", - рассказала Ирина, мать пострадавшей девочки.

По словам матери, все началось с банального недопонимания. Вместе со своими подругами - девочками 12 лет - Лиза сидела на лавочке возле своего подъезда. Вместе они нянчились с малышами, которые бегали неподалеку, играли и ели конфеты. У Лизы диабет, и для ребят это стало поводом лишний раз подразнить свою подругу. В этот момент мимо компании подружек проходила та самая Катя. Неприятный жест девочка восприняла на свой счет, из-за чего буквально налетела на Лизу с расспросами в стиле "Это ты мне?!", сопровождая это потоком ненормативной лексики.

Маловероятно, что Катю интересовал какой-либо ответ в этой ситуации, поэтому она схватила девочку за волосы и повалила с лавочки на землю. За все время, пока она избивал Лизу, никто не удосужился подойти и разнять девочек. Через какое-то время к злоумышленнице подоспела ее подруга. Закончить начатое они решили уже вместе, и ситуация, вероятно, имела бы трагический конец, если бы не спутник той самой Кати, который оттащил взбесившихся подростков и увел прочь.

Лиза лежала на земле и не могла сказать ни слова. Первым делом мама девочки вызвала полицию, следом - скорую. До нужной больницы медики долетели за считанные минуты. В итоге - у Лизы множество ссадин и ушиб позвоночника. Помимо физических травм, она получила и психологическую, работать над которой придется продолжительное время. В любом случае, родители девочки намерены подать заявление в полицию и добиться того, чтобы виновных наказали.

Ранее "Страна" сообщала, что отец, убивший дочь, которая отказывалась есть, взят под стражу.

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