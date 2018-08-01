Украино-российская торговая война ознаменовалась для Киева двумя проигранными битвами в ВТО. Впрочем, впереди еще две. Всего во Всемирную торговую организацию было подано четыре иска - по два от Украины и России.

И это только часть торговых разбирательств между двумя странами - просто другие тяжбы идут на иных площадках. Например, тема газа рассматривается в Стокгольмском арбитраже.

"Страна" разбиралась, почему Киев проиграл сразу два иска в ВТО.

Первый проигрыш - по аммиаку

Россия жаловалась в торговую организацию на украинские пошлины против продуктов из аммиака. Они были введены еще в 2014 году и должны действовать до июля 2019 года.

В 2017 году были введены дополнительные пошлины против российского карбамида и карбамидно-аммиачной смеси (31,84%). В марте нынешнего года Киев пересмотрел ставку защитных пошлин на российскую аммиачную селитру, пока она составляет 42,96% (для ПАО "Дорогобуж" – 29,25%).

Однако ВТО решила, что антидемпинговые меры были введены неправильно - мол, Украина неверное провела расследование. Правда, Минэкономики увидело в этом "перемогу" - ведь можно провести новое расследование, устранить нарушения и снова ввести пошлины.

"Это важное решение, потому что им признано право на проведение корректировки при подсчете нормальной стоимости товара в случае доказательства ее "нерыночного" характера. Такая практика позволяет создавать условия для функционирования конкурентного рынка с равными условиями для всех участников" - прокомментировала заместитель министра экономического развития и торговли - торговый представитель Украины Наталья Микольская.

С другой стороны, в ВТО услышали позицию РФ, которая утверждала, что ограничения были введены по политическим мотивам. Что усложняет позицию Украины при рассмотрении других исков.

Второй проигрыш - по ЖД-оборудованию

Второй проигранный иск был уже по жалобе Украины. Киев требовал от Москвы допустить на российский рынок украинские вагоны и другое железнодорожное оборудование. Россия заблокировала его импорт из нашей страны еще в 2014 году.

Эта ситуация не раз вызывала приступы иронии в соцсетях: с одной стороны власти Украины говорят о стране-агрессоре, с другой - судятся за право с ней торговать.

Когда конфликт с новым руководством Украины у Москвы перешел в открытую фазу, РФ обнулила все выданные сертификаты украинским железнодорожным производителям. Причем даже тем, которые были выданы Беларусью и Казахстаном. То есть, обойти запрет и проникнуть на российский рынок через страны Таможенного союза тоже оказалось невозможным.

Украина за два года этих ограничений потеряла миллиарды долларов. Экспорт ж/д-оборудования сократился более чем в 20 раз – с 2,6 миллиардов до 95 миллионов долларов. При том, что на Западе украинская продукция этого типа никому не нужна (более того, Киев начал закупать тепловозы в США).

Россияне в ходе разбирательства объяснили ВТО отказ от сертификации также политическими мотивами - в Украине, дескать, российским специалистам по сертификации находиться опасно. Арбирты признали высокий уровень опасности нахождения в Украине. Таким образом иск мы практически полностью проиграли.

С одним исключением - ВТО постановила, что Москва должна признавать сертификаты, выданные Беларусью и Казахстаном. Впрочем, даже в Украине уверены, эти сертификаты в РФ признавать все равно не будут, найдя другую причину для отказа.

Что в отстатке

Один из самых болезненных для Украины споров еще на рассмотрении. Это вопрос запрета транзита украинских грузов через российскую территорию, которое отрезало Киев от рынков Центральной Азии. В первую очередь Казахстана.

Свое решение ВТО должна вынести в декабре. А пока Украина теряет на этом по 2% ВВП в год. Это около миллиарда долларов.

Причем Путин продлевает запрет на транзит из года в год. А никакой альтернативы - в первую очередь западной - Украина центральноазиатским рынкам не нашла.

Второе решение, которое пока в стадии рассмотрения - это российский иск о санкциях, которые Украина ввела в ответ на конфликт, разразившийся на Донбассе, и аннексию Крыма. Впрочем, здесь перспективы Украины еще более туманны. Ведь доказать именно политическое происхождение этих санкций России не составит труда. Тем более, что большинство из них были наложены, когда РФ в Украине даже не была признана страной-агрессором.

С другой стороны - ВТО это не только экономический арбитр, но и политическая функция, что неизбежно для таких масштабных организаций. И не исключено, что главные бенефициары организации - например, США - попытаются сыграть в пользу Киева.

Впрочем, в транзитном споре Белый дом якобы стал на сторону Москвы. По крайней мере так пишут американские СМИ.

Как утверждает издание Politico, Трампу нужен прецедент решения ВТО, который бы предусматривал возможность введения заградительных мер не по причине демпинга или госдотаций, а из соображений национальной безопасности. Ведь американский президент и сам сейчас раскручивает маховик пошлин против всего мира, причем без строгих антидемпинговых процедур в рамках ВТО.

Причем и Вашингтон, и Москву устроит, чтобы дело вообще не рассматривалось в мировой торговой организации - мол, вопросы нацбезопасности это не ее компетенция.

Хотя тогда и судьба украинских санкций против РФ может быть более завидной. Ведь они были введены тоже в рамках политики национальной безопасности, о чем наверняка будет говорить Киев.

Как будет в итоге - вопрос спорный. Ведь другие члены ВТО - например, Канада - настаивают что страны должны привести весомые аргументы, если вводят в спор понятие нацбезопасности в торговой войне. И юридически это, наверное, правильно. Ведь ВТО как структура просто рассыпется, если каждая страна начнет устанавливать пошлины, исходя из персональных соображений о благе государства.