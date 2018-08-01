В Грузии 1 августа начинаются многонациональные военные учения стран НАТО и партнеров альянса Noble Partner 2018. Об этом сообщает сайт Министерства обороны Грузии.

В учениях примут участие 3 000 военнослужащих из 13 стран-членов НАТО и стран-партнеров: Грузии, США, Великобритании, Германии, Эстонии, Франции, Литвы, Польши, Норвегии, Турции, Украины, Азербайджана и Армении. На этот раз в учениях также будет участвовать авиационная поддержка США и бронетранспортеры Германии.

"Эти учения проводятся в Грузии уже в четвертый раз и направлены на повышение квалификации в оборонительных и наступательных операциях, повышение готовности и совместимости со странами-членами и партнерами НАТО, а также вносят вклад в поддержание стабильной и безопасной среды в Черноморском регионе", - говорится в сообщении.

Сценарий учений включает штабные и полевые тренировки, стрельбы, маневры и элементы боевой поддержки в оборонительных и наступательных операциях.

США перебросили на учения в Грузию из Европы военную технику, включая бронетранспортеры Stryker, боевые машины пехоты Bradley и пять танков Abrams (M1A2).



Техника была доставлена морским путем из порта Констанца в Румынии в грузинский порт Поти. Также в учениях будут задействованы американские боевые вертолеты AH-64 Apache и UH-60 Black Hawk.

Ранее "Страна" писала о том, что в Шостке и на Кузне пустили в серию боеприпасы по стандартам НАТО.

Также мы разбирались, что будут делать корабли НАТО в Одессе и как долго они пробудут в украинском порту