Полиция задержала пятерых подозреваемых в убийстве участника АТО Виталия Олешко (позывной Сармат) в городе Васильевке Запорожская области, сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

По данным полиции, на одной из улиц Бердянска полиция разыскала автомобиль ЗАЗ, в котором обнаружен и изъят обрез охотничьего ружья. Кроме того, в результате введения в действие плана "Сирена" на посту в Васильевке полицейские остановили автомобиль разыскиваемых.

"Мы установили, что четверо человек, которые находились в нем, причастны к убийству жителя Бердянска. Параллельно в Бердянске был задержан пятый подозреваемый. В настоящее время все они задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины", - заявил замглавы Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

Напомним, убийство Сармата произошло накануне в Бердянске. К нему подошел мужчина с бородой и дважды выстрелил в спину из охотничьего ружья.

Ранее "Страна" сообщала, что киллера, который расстрелял в Бердянске Олешко-Сармата, выдала борода.

Также мы писали о том, что известно о застреленном добровольце Сармате и его убийцах.

