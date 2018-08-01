На авиашоу Farnborough показали летающий автомобиль, который машет крыльями как птица. Фото
Во время авиашоу Farnborough International 2018 компания Volerian представила концепцию флай-автомобиля, который летит благодаря взмахам крыльев. По схожему принципу летают птицы и насекомые. Об этом пишет Daily Mail.
Как объяснили разработчики, новую установку можно использовать в тех случаях, где сегодня используют пропеллер.
Фото: dailymail.co.uk
"Volerian создал движущую систему, которая дешева для производства, и намного тише и безопаснее, чем любая технология винта или пропеллера. В результате этого мы теперь можем создавать самолеты, которые можно использовать в любой ситуации, в которой можно использовать автомобиль", - сказал представитель Volerian.
Основой движущей системы Volerian является неустойчивое крыло, установленное в канал специальной формы. Маховые движения крыльев производят завихрения воздуха, известные как обратная вихревая дорожка Кармана.
Летательный аппарат, который представили на авиашоу, рассчитан на одного пассажира.
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