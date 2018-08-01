С 1 августа "Нафтогаз Украины" повысил цену на газ для промышленных потребителей и учреждений, финансируемых из госбюджета на 1,7-1,8%. Об этом говорится в прейскуранте "Нафтогаз Украины", пишут "Украинские новости".

Рост произошел уровне на 177,6-189,6 гривен/тыс. куб. м до 10 130,4-11 083,2 гривен/тыс. куб. м (все цены указаны с НДС) в зависимости от условий потребления и оплаты по сравнению с июлем (9 952,8-10 893,6 гривен/тыс. куб. м.)

Так цена на газ для промышленных потребителей, потребляющих от 50 тыс. куб. м/месяц, при условии отсутствия задолженности за газ и на условиях предоплаты, установлена на уровне 10 130,4 гривен/тыс. куб. м, на условиях оплаты по факту поставки - 11 083,2 гривен/тыс. куб. м.

Согласно прейскуранту "Нафтогаза", существует еще 4 категории потребителей: потребители, у которых ежемесячные объемы потребления ниже 50 тыс. куб. м; поставщики для дальнейшей реализации газа, финансируемого из государственного и местных бюджетов учреждениям и организациям, а также промышленным потребителям; 100% дочерние предприятия НАКа; операторы ГРС (газ на производственно-технологические расходы, потери и собственные нужды).

Для первых двух категорий потребителей цена товарного газа также установлена на уровне 11 083,2 гривен/тыс. куб. м, для третей на уровне 10 130,4 гривен/тыс. куб. м, для четвертой на уровне 11 083,2 гривен/тыс. куб. м.

Напомним, "Нафтогаз Украины" повысил на декабрь цены на природный газ для промышленных потребителей и учреждений, финансируемых из государственного бюджета, на 2,3-2,4%.

Ранее "Страна" сообщала, что правительство Украины отложило до осени повышение цены на газ.

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