Администрация США предложит наложить на импортируемые в страну китайские товары пошлины в 25%. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на свои источники.

"Хотя пошлины не вступят в силу до завершения периода общественного обсуждения, их повышение до уровня 25% может обострить торговый спор между двумя крупнейшими мировыми экономиками", - говорится в материале.

Собеседник агентства отметил, что США могут официально озвучить свое предложение уже сегодня, 1 августа.

Напомним, что общая стоимость группы китайских товаров, которым грозит повышение пошлин, составляет около 200 млрд долларов.

Ранее "Страна" писала о том, что Трамп пригрозил обложить пошлиной почти весь китайским импорт в США на $500 млрд.

Также мы сообщали, что в Китае вступили в силу ответные пошлины на ввоз американских товаров.