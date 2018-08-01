С 1 августа Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения (КРРТ) отключил аналоговое вещание (сигнал, который ловится на телевизионную антенну - Прим.Ред.) в Киеве и Кировоградской области. "Аналог" отключили в соответствии с постановлением Кабинета Министров № 509 от 13 июня.

Согласно документу, срок отключения аналогового телевидения для Киева и Кировоградской области - до 31 июля, для всех остальных регионов - до 31 августа.

Отмечается, что выполнение этого решения обеспечит непрерывность телевизионного вещания на всей территории Украины и свободный доступ граждан к информации.

13 июня Кабинет Министров перенес срок отключения аналогового телевидения с 30 июня на 31 июля для Киева и Кировоградской области и на 31 августа для всех остальных регионов.

В пояснительной записке отмечается, что переход от аналогового к цифровому вещанию - сложный технологический процесс, при этом одномоментное и повсеместное отключение аналогового телевидения является невозможным, поэтому отключение аналогового эфирного телевидения должно осуществляться поэтапно в разных регионах страны в зависимости от готовности сети и зрительской аудитории.

С сентября начнется второй этап – постепенное отключение остальных областей по всей стране, за исключением телеканала "UA: Первый", местных вещателей, аналоговых каналов на территории проведения АТО и в некоторых приграничных районах. Отключение аналогового ТВ в Украине завершится к январю 2019 года.

Полностью отключить аналоговый сигнал в Украине Нацсовет планирует к маю 2019 года. Правда, не исключено, что сроки опять перенесут.

Ранее "Страна" сообщала, что Нацсовет может отсрочить отключение аналогового ТВ-вещания, но не более чем на месяц.

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