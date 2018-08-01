Информацию о задержании подозреваемого в убийстве ветерана АТО Виталия Олешко с позывным Сармат, а также его сообщников пордтвердил нардеп Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

"Благодарю сотрудников полиции Запорожской области за эффективные и профессиональные действия по задержанию киллера и его сообщников, которые организовали убийство ветерана АТО Виталия Олешко в Бердянске", - написал в соцсети Геращенко.

Фото: facebook.com

"Преступники после убийства Виталия сменили машину и думали, что их не смогут установить и задержать.

Однако киллер не догадался сбрить свою бороду, которая и была указана в ориентировке всем постам полиции как особая примета.

Теперь после задержания киллера и его пособников, полиции осталось выяснить мотив убийства, а также определить всех, кто мог иметь к нему отношение", - добавил нардеп.

Напомним, убийство Сармата произошло накануне в Бердянске. К нему подошел мужчина с бородой и дважды выстрелил в спину из охотничьего ружья.

Ранее "Страна" еписала о том, что в полиции сообщили о версиях убийства добробатовца по прозвищу Сармат в Бердянске.

Также мы разбирались, что известно о застреленном добровольце Сармате и его убийцах.