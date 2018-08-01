Вчера, 31 июля, президент США Дональд Трамп посетил с визитом город Тампа во Флориде, где выступил перед своими сторонниками. Одним из главных тезисов его речи стал тот, что на границе Мексики и Соединенных Штатов началось строительство стены.

Об этом сообщает канал Right Side Broadcasting Network на YouTube.

Видео: Right Side Broadcasting Network

"Мы уже начали строительство стены. У нас есть $1,6 млрд, и мы начали строить большие участки стены", - сказал Трамп.

Также президент США отметил, что стена на границе государств обеспечит "грандиозную безопасность от нелегальных мигрантов".

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп заявил о готовности встретиться с руководством Ирана.

Также мы рассказывали, что Трамп заявил, что Евросоюз готов построить 11 терминалов для сжиженного газа из Америки.