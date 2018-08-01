Экс-чемпион мира в супертяжелой весовой категории Владимир Кличко рассказал о том, что мотивировало его на пути к всемирной славе, пишет T-Online.

По словам Кличко-младшего, сначала он не видел себя в роли профессионального спортсмена.

"Я взял на себя роль профессионального боксера. Я не родился боксером. Я хотел путешествовать. Спорт был для меня инструментом. Я не любил его страстно. Я хотел открыть для себя мир. Я хотел увидеть пальмы, пляжи и океаны. Других людей. Потом я понял: "Хорошо, я должен стать спортсменом", - подчеркнул Кличко

Поставленная перед собой цель мотивировала украинца бороться за награды и добывать всемирную славу.

"До 2004 года я действительно любил бокс. Я сделал это, потому что я всегда это делал. Я поставил перед собой цель: я хотел стать олимпийским чемпионом. Я сделал это в 1996 году. Тогда я получил профессиональную лицензию. Мне было всего 20, а потом появился профессиональный бокс - неожиданно появились промоутеры, контракты. Я этого не представлял даже в моих самых смелых мечтах. Я много работал и добился успеха", - подытожил Кличко.

Ранее "Страна" писала о том, что Владимир Кличко намекнул, когда сможет вернутся в бокс.

Также мы сообщали, что мэр Киева Виталий Кличко в октябре сразится на ринге с Ленноксом Льюисом.