Минфин США предоставил инвесторам российских компаний, в отношении которых введены санкции, больше времени для продажи акций и ценных бумаг компаний Rusal, EN+ и Gaz Group. При этом компании остаются в санкционном списке. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что такое решение ослабит влияние санкций, наложенных 6 апреля 2018 года, и направленных против российского олигарха Олега Дерипаски, который связан с Кремлем.

Санкции имели негативное влияние на наличие алюминия на рынках и привели к значительному росту цен.

Минфин США расширил окно до 23 октября и тем самым дает Дерипаске больше времени для того, чтобы уменьшить собственную долю в бизнесе.

В апреле Дерипаска, чтобы убедить правительство США ослабить санкции, согласился ограничить свою долю в En+ до менее чем 50 процентов и согласился на назначение независимых директоров в совет компании.

Но через три месяца после объявления соответствующих планов компания так и не назвала кандидатов на должности независимых директоров, или же покупателя акций Дерипаски.

Минфин США во вторник также отверг требование En+ и ее лоббиста компании Mercury LLC временно снять компанию и Rusal с санкционного списка США и предложил дальнейшие переговоры перед соответствующим решением.

Ранее "Страна" писала о том, что Дерипаска отсудил у Насти Рыбки и Алекса Лесли почти $8 тысяч морального ущерба.

Также мы сообщали, что США снимут санкции с "Русала", если Дерипаска отдаст контроль над компанией.