Национальный банк Украины установил официальный курс основных валют на 1 августа 2018 года. По сравнению с предыдущим банковским днем НБУ ослабил курс гривны до 26,87 гривен за доллар. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Официальные курсы валют установлены на таком уровне:

2 686,6717 гривны за 100 долларов (+11,1503);

3 153,0779 гривны за 100 евро (+26,9987);

4,3090 гривны за 10 рублей (+0,0473).

Таким образом, курс доллара поднялся на 11 копеек. А евро "потяжелел" на 27 копеек, закрепившись выше психологической отметки в 31 грн. Цена 10 российских рублей 1 августа выросла почти на пять копеек.

Ранее "Страна" писала о том, что в Украине банки теперь могут покупать валюту на межбанке за средства клиентов.

Также мы сообщали, что в НБУ назвали четыре причины взлета доллара и падения гривни посреди лета.