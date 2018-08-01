Курс валют НБУ на 1 августа. Евро преодолел психологическую отметку в 31 гривну
Национальный банк Украины установил официальный курс основных валют на 1 августа 2018 года. По сравнению с предыдущим банковским днем НБУ ослабил курс гривны до 26,87 гривен за доллар. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Официальные курсы валют установлены на таком уровне:
- 2 686,6717 гривны за 100 долларов (+11,1503);
- 3 153,0779 гривны за 100 евро (+26,9987);
- 4,3090 гривны за 10 рублей (+0,0473).
Таким образом, курс доллара поднялся на 11 копеек. А евро "потяжелел" на 27 копеек, закрепившись выше психологической отметки в 31 грн. Цена 10 российских рублей 1 августа выросла почти на пять копеек.
Ранее "Страна" писала о том, что в Украине банки теперь могут покупать валюту на межбанке за средства клиентов.
Также мы сообщали, что в НБУ назвали четыре причины взлета доллара и падения гривни посреди лета.
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