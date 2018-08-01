В Африке были расстреляны три российских журналиста. В Центральноафриканской республике (ЦАР) погибли Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев. Как выяснилось, они планировали посетить базу на территории поместья Беренго, где, по некоторым данным, могут находиться наемники частной военной кампании "Вагнер".

Об этом Дождю рассказала заместитель главного редактора "Центра управления расследованиями" Анастасия Горшкова.

Погибшие журналисты, слева направо - Кирилл Радченко, Александр Расторгуев, Орхан Джемаль, фото: Facebook

По ее словам, в столицу ЦАР Банги журналисты приехали в субботу, 28 июля. На следующий день они отправились на базу на территории поместья Беренго, где, предположительно, находятся наемники ЧВК "Вагнер". Однако туда журналистов не пустили, сказав, что Минобороны ЦАР должно дать аккредитацию. В итоге на базе переписали данные журналистов и сказали, что аккредитации могут дать через пять дней.

В понедельник журналисты должны были встретиться с фиксером (консультант, помогающий в организации съемок - Прим.Ред.) из миссии ООН по имени Мартин. Он был в населенном пункте Бомбари, который находится в 400 километрах от Банги. Горшкова рассказала, что водителя, который возил журналистов в ЦАР, рекомендовал Мартин. Этот же водитель возил по стране журналистов из Франции, уточнила она.



В воскресенье, 29 июля, около отеля журналистов встретили двое полицейских, которые заявили, что использование Джемалем, Расторгуевым и Радченко съемочной аппаратуры незаконно. Они потребовали от них взятку в размере 100-120 долларов и проехали в машине журналистов несколько сотен метров, пояснила Горшкова. Журналисты заплатили требуемую сумму.

Представитель ЦУР отметила, что водитель переводил требования о взятке, что смутило редакцию, которая предположила, что он мог быть связан с полицейскими. В ЦУР спросили у журналистов: "Вы уверены, что они не в сговоре?". На это журналисты, по словам Горшковой, ответили: "Нет, не похоже".

Горшкова также рассказала, что в понедельник съемочная группа должна была отправиться в Бомбари к Мартину с тем же водителем. Водитель заявил, что этот путь может занять около полутора дней из-за блокпостов и плохой дороги. С собой у журналистов было около 8,5 тысячи долларов наличными и аппаратура, в том числе две дорогие камеры. Они должны были выйти на связь вечером во вторник, 31 июля.