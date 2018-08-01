В первый день августа в Украине ожидается достаточно жаркая погода. На западе страны кратковременную прохладу принесут дожди, а на остальной части страны от жары спасет переменная облачность.

Фото: meteo.gov.ua

По данным синоптиков, особо сложные погодные условия 1 августа ожидаются на западе Украине. Там обещают дожди с градом. Днем воздух в западных регионах прогреется до +27-29.

В центральных областях день также будет достаточно жарким - от +26 до +30. Дождей не обещают.

Прохладнее всего будет в северных областях страны, где днем воздух прогреется не выше +27.

Жарче будет на юге Украины, где днем обещают до +33 градусов.

На востоке Украины также дождей не прогнозируют, днем ожидается до +32 градусов.

Ранее "Страна" писала о том, что в шести областях Украины непогода обесточила населенные пункты и сорвала крыши домов.

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