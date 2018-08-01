Вчера, 31 июля, посол Республики Молдова в Украине Руслан Болбочан встретился в Харькове с губернатором области Юлией Светличной.



"В ходе встречи обсудили ряд тем, касающихся межрегионального сотрудничества, углубления сотрудничества в экономической и культурно-гуманитарной областях. В этом контексте стороны выразили заинтересованность в открытии Почетного консульства Республики Молдова в Харькове. Посол Болбочан подчеркнул, что его открытие поможет облегчить установление прямых контактов между деловой средой Молдовы и харьковским регионом", - уточнили в пресс-службе МИД Молдовы.

Особой темой было изучение возможности запуска железнодорожного маршрута Кишинев - Харьков.

Ранее "Страна" сообщала, что Молдова хочет вывести российские войска из Приднестровья через Украину.

Также мы рассказывали, что Украина и Молдова начали совместный контроль в пункте пропуска "Паланка".





