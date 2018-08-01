У бывшего экс-главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта было более 30 банковских счетов в трех странах мира. Об этом сообщает Reuters.

"Федеральный прокурор заявил, что Манафорт открыл более 30 банковских счетов в трех зарубежных странах, чтобы получить и скрыть свой доход от Украины", - говорится в сообщении.

Манафорт останется под арестом до конца слушаний. Федеральные следователи, которые изучают дело о вмешательстве России в выборы в США в 2016 году, предъявили Манафорту обвинения в банковском и налоговом мошенничестве.

Напомним, что в США Полу Манафорту и его бизнес-партнеру Рику Гейтсу выдвинули обвинения по 12 пунктам, в том числе в отмывании денег и тайном сговоре. В частности, он работал в Украине на президентских выборах в 2010 году и на парламентских выборах в 2012 году, а также консультировал украинских политиков на местных выборах и лоббировал интересы экс-президента Украины Виктора Януковича. В суде сообщали, что Манафорту грозит 305 лет тюрьмы.

Ранее "Страна" писала о том, что Манафорт в 2005 году советовал Ахметову избавиться от Януковича.

Также мы сообщали, что Манафорт заработал более $60 млн в Украине в качестве политконсультанта.