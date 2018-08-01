В Мексике произошла авиакатастрофа, в которой по невероятно счастливому стечению обстоятельств никто из пассажиров не погиб. Пассажирский лайнерт Emerarer мексиканской авиакомпании Aeromexico потерпел крушение в штате Дуранго. 85 человек получили ранения.

Всего же на борту находились 97 пассажиров и 4 членов экипажа. Об этом сообщает Reuters.

Губернатор штат Хосе Росас Аиспуро заявил, что самолет упал сразу после отрыва от взлетной полосы. Пожар, образовавшийся после крушения, потушили. Самолет направлялся в Мехико. А пасажиры сами вышли к магистральному шоссе и попросили водителей вызвать "скорую помощь".

"Маленькая девочка, которая покинула самолет, плакала, потому что ее ноги были обожжены", - рассказала одна из пассажирок Флорес.

"Я чувствую себя благословенной и благодарю Бога", - добавила она.

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп на саммите G7 назвал Юнкера "убийцей", а премьеру Японии пообещал прислать 25 млн мексиканцев.

Также мы рассказывали, что недалеко от Мехико раскопали мамонта, убитого первобытными людьми.