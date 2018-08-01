Второй президент Армении Роберт Кочарян, которого обвиняют в разгоне акций протестов 1 марта 2008 года и свержении конституционного строя, арестован на два месяца. В МИД России уже прокомментировали это решение, передают РИА Новости.

События в Армении идут вразрез с заявлениями нового руководства страны об отказе от преследования политических предшественников, заявил глава МИД России Сергей Лавров, комментируя дело о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года.

"Поэтому происходящее там не может нас не беспокоить, в том числе и с точки зрения задач нормальной работы тех организаций на пространстве СНГ, в которых участвует Армения", - сказал он.

По словам Лаврова, за последние дни российская сторона несколько раз доводила свою обеспокоенность до армянского руководства. Глава МИД выразил надежду, что ситуация "все-таки пойдет по конструктивному пути".

В Москве во время политического кризиса в Армении в мае этого года "с большим удовлетворением отмечали, что в итоге решение этого кризиса было найдено на основе компромисса с участием всех ведущих партий", добавил министр.

По его словам, в России надеялись, что новое руководство Армении продолжит и дальше "укреплять национальное согласие".

"Но события последних дней явно нарушают такой позитивный настрой, идут вразрез с недавними заявлениями нового руководства Армении о том, что у него нет намерения организовывать преследование своих предшественников по политическим мотивам", — заключил он.

На прошлой неделе специальная следственная служба Армении предъявила обвинение экс-президенту страны Роберту Кочаряну в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. В пятницу бывшего главу государства арестовали на два месяца. Сам Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. В качестве обвиняемого по этому делу также привлекли экс-министра обороны Армении Микаела Арутюняна. Его объявили в розыск. Кроме того, обвинение в свержении конституционного строя предъявили генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову, служившему в 2008 году в ВС Армении. Суд освободил его под залог.

Как сообщала "Cтрана", в Армении экс-президента страны обвинили в свержении конституционного строя.

Ранее в Армении арестовали брата экс-президента страны Саргасяна.