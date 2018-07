Исследователи из США по активности мозга выяснили, что люди умеют эффективно определять социально значимых членов своего общества. Об этом идет речь в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, пишет nplus1.ru.

Ученые построили социальный граф сотни первокурсников Стэнфордского университета, проживающих в двух общежитиях, и изучили активность их мозга при наблюдении за наиболее активными и просоциальными индивидами.

Сообщается, что при просмотре фотографий наиболее социально активных людей у участников наблюдалась повышенная активность участков мозга, отвечающих за ментализацию — анализ собственного состояния и состояния других.

Один из наиболее действенных методов комфортного существования в обществе (в особенности — в новом социуме) — контакт с его социально полезными членами: они минимизируют возможный стресс и обеспечивают необходимую поддержку, максимизируя полезность. До сих пор неясно, как именно внутри общества определяются наиболее социально значимые индивиды.

Выяснить это решила команда психологов под руководством Джамиля Заки (Jamil Zaki) из Стэнфордского университета. Они решили сосредоточиться на группе студентов-новичков, заселенных в общежития для первокурсников: всего в исследовании приняли участие 97 человек. В начале второй недели учебного года ученые попросили каждого участника ответить на ряд вопросов, которые указывали на их близость с соседями. Участников спрашивали, к примеру, кого они считают своим самым близким другом, к кому обращаются за помощью или кто заставляет их чувствовать себя лучше. На основании собранной информации ученые построили социальный граф отношений и выделили несколько типов узлов в зависимости от того, насколько часто определенных людей упоминали при опросе.

Через неделю после опроса участников исследования сфотографировали. Ученые отобрали 50 человек, которые отличились наименьшим социальным влиянием внутри своего общежития: они приняли участие в фМРТ-эксперименте, в ходе которого им показывали фотографии их соседей. Участникам этой фазы эксперимента не давали никаких конкретных инструкций и не просили как-либо оценить людей на фото: ученые предположили, что высокая социальная значимость людей на фото будет видна по мозговой активности тех, кто на них смотрит.

Оказалось, что по сравнению с соседями низкой и средней социальной значимости, просмотр фотографий наиболее социально значимых людей действительно был связан с повышенной активностью префронтальной и задней медиальной коры, височно-теменного узла и височных долей. Совместную активность этих участков мозга называют "сетью ментализации" — это способность к представлению собственного эмоционального состояния и эмоционального состояния других людей. Также при просмотре фотографий социально значимых людей наблюдалась повышенная активность полосатого тела (участвует в выработке важного для системы вознаграждения головного мозга нейромедиатора дофамина) и первичной зрительной коры.

Авторы работы приходят к выводу о том, что наиболее социально значимые члены общества определяются спонтанно. При этом социальная значимость определяется не как континуум, а скорее кластеризует индивидов в определенном обществе, выделяя наиболее значимых. Данные, полученные учеными, позволят в дальнейшем понять, как внутри общества формируются наиболее социально выгодные связи.

Просоциальное поведение людей изучается довольно часто. Так, осенью прошлого года ученые выяснили, что оно регулируется гендерно: при предоставлении помощи другому человеку система вознаграждения головного мозга у женщин активируется сильнее, чем у мужчин.

Ранее "Страна" сообщала, что ученые нашли генетическую связь между бессонницей и депрессией.

Также читайте как в мозге нашли участок для скучной работы.