В Украине суд при определении суммы алиментов может не ограничиваться размером дохода плательщика, если его расходы превышают этот заработок и он не подтвердил источник получения средств.

Это предусмотрено Законом № 2475-VIII относительно создания экономических предпосылок для усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание, который вступит в силу 28 августа 2018 года (за исключением ряда положений), пишет "Лига".

Также Семейный кодекс дополнен нормой, согласно которой дети имеют право на выдел в натуре имущества, находящегося в общей совместной собственности их и родителей. В таком случае считается, что доли каждого из сособственников в праве общей совместной собственности равны, если иное не установлено договоренностью между ними, законом или судом. Если выделить в натуре долю из общего имущества невозможно, дети имеют право на получение от других совладельцев денежной или иной материальной компенсации стоимости своей доли.

Законом также установлено, что определяя размер алиментов, суд должен учитывать наличие у плательщика не только движимого, недвижимого имущества и денежных средств, но имущества и имущественных прав в целом (в том числе исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, корпоративных прав).

Минимальный рекомендуемый размер алиментов на одного ребенка равен прожиточному минимуму для соответствующего возраста и может быть присужден судом в случае достаточности заработка (дохода) плательщика алиментов.

При этом суд не ограничивается размером дохода плательщика алиментов, если его расходы превышают этот заработок и он не подтвердил источник происхождения средств.

Размер алиментов, определенный судом или по договоренности между родителями в твердой денежной сумме, ежегодно подлежит индексации, если плательщик и получатель алиментов не договорились об ином. По заявлению получателя алиментов индексация может быть осуществлена судом за другой период.

Дети освобождаются судом от обязанности содержать родителей и обязанности принимать участие в дополнительных затратах, если у матери или отца была задолженность по алиментам за три года, которая была непогашена на момент принятия решения об определении размера алиментов на родителей.

Напомним, Закон усиливает ответственность за неуплату алиментов; устанавливает механизм наказания за неуплату алиментов и уклонение нарушителей от отбывания назначенного взыскания; вводит контроль за целевым использованием алиментов. Также с августа ребенка можно будет вывезти на месяц за границу без разрешения родителя, проживающего отдельно.

Ранее "Страна" сообщала, что Верховный суд решил, как в Украине будет начисляться пеня по алиментам.

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