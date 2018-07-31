С конца августа в Украине органы опеки и попечительства будут проводить регулярные проверки, насколько по назначению используются алименты в семьях, а порядок и периодичность таких инспекций определит Минсоцполитики.

Соответствующие нормы содержит Закон № 2475-VIII относительно создания экономических предпосылок для усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание, который вступит в силу 28 августа 2018 года (за исключением ряда положений), пишет "Лига".

Контроль за целевым расходованием алиментов будет проходить в форме инспекционных посещений получателя алиментов.

Также по заявлению плательщика алиментов, который не имеет задолженность по их уплате, инспекционные посещения будут проводиться внепланово, но не более одного раза в три месяца.

Сейчас такие проверки осуществляются по заявлению плательщика алиментов или по собственной инициативе органа опеки и попечительства.

Кроме того, ужесточается ответственность родителей за невыполнение обязанностей по воспитанию и обеспечению необходимых условий для детей. В частности, уклонение от обязанностей по обеспечению необходимых условий жизни, обучения и воспитания несовершеннолетних детей -влечет предупреждение или наложение штрафа от 50 до 100 НМДГ (от 850 до 1700 грн), а за те же действия, совершенные повторно в течение года - от 100 до 300 НМДГ (от 1700 до 5100 грн). Сейчас за такие правонарушения предусмотрен штраф от 17 до 68 грн.

Напомним, Законом об усилении ответственности за неуплату алиментов также установлен механизм привлечения к юридической ответственности лиц за неуплату алиментов и уклонение нарушителей от отбывания назначенного взыскания. Также с августа ребенка можно будет вывезти на месяц за границу без разрешения родителя, проживающего отдельно.

Ранее "Страна" сообщала, что Порошенко подписал закон о штрафах и наказаниях за неуплату алиментов.

Также Верховный суд решил, как в Украине будет начисляться пеня по алиментам.