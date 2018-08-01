Специальное разрешение на реализацию за пределами Украины компонентов донорской крови и препаратов, изготовленных из донорской крови и ее компонентов, будет предоставляться Кабмином бессрочно. Ранее такие спецразрешения нужно было получать ежегодно.

Соответствующие изменения предусмотрены постановлением Кабмина от 26 июля 2018 года № 594, которое вступит в силу со дня опубликования.

Перечень такой реализации определит Минздрав.

Информация о предоставленных специальных разрешениях размещается на официальном сайте Минздрава.

Как сообщала "Cтрана", частным медучреждениям Украины позволят хранить и перерабатывать кровь людей. Кабмин намерен ввести еще один вид хозяйственной деятельности, подлежащей лицензированию. Речь идет о взятии, переработке и хранении донорской крови и ее компонентов, реализации изготовленных из них препаратов.

Мы рассказывали, зачем Кабмин хочет экспортировать украинскую кровь по $50 за литр.



