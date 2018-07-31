Из основных задач Минюста исключено осуществление досудебного расследования преступлений, совершенных на территории или в помещениях Государственной уголовно-исполнительной службы. Соответствующие изменения внесены в Положение о Минюсте постановлением Правительства от 26 июля 2018 года № 597.

Указанное постановление принято во исполнение Решения КСУ от 24 апреля 2018 года № 3-р/2018 по конституционному представлению Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) части шестой статьи 216 Уголовного процессуального кодекса Украины, где признана не отвечающей Конституции часть шестая статьи 216 УПК Украины. Эта норма утратила силу 24 июля 2018 года.

Суд обязал Верховную Раду привести нормативное регулирование, установленное указанной нормой УПК, признанной неконституционной, в соответствие с Конституцией и своим Решением. А значит, преступления уголовно-исполнительной службы следователи системы отныне расследовать не могут. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

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