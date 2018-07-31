Сегодня, 31 июля Оболонский районный суд назначил государственного защитника экс-президенту Украины Виктору Януковичу, которого обвиняют в госизмене, пишет ТАСС.

Изначально в суде во вторник присутствовал адвокат Януковича Виталий Сердюк, однако после отказа суда заслушать показания еще одного свидетеля - пилота и бывшего инструктора вертолета AW-139 компании "Центр Авиа" Аркадия Ярощука - он покинул заседание.

По словам адвоката, данный свидетель "лично слышал угрозы от военных о применении боевой авиации в отношении вертолетов, которые перевозили Януковича", а сегодняшнее решение суда является нарушением права экс-президента на защиту и попыткой скрыть от общественности правду о госперевороте 2014 года.

В связи с уходом Сердюка прокуроры попросили назначить бывшему президенту госзащитника. Однако после перерыва в заседании в суд прибыл новый частный адвокат Александр Байдык, который недавно подписал договор с Януковичем.

Как подчеркнул в этой связи Сердюк, "суд не имеет права рассматривать вопрос о привлечении бесплатного адвоката, потому что частные адвокаты не выходили из дела", а "на сегодняшний день по закону разрешается не больше пяти адвокатов во время судебного рассмотрения, сейчас эта цифра максимальная".

В итоге председательствующий судья Владислав Девятко заявил, что адвокат может принимать участие в деле, но вместе с назначенным госзащитником.

"Учитывая, что большинство действий адвокатов Януковича направлены на повторное изучение ранее изученных обстоятельств, суд считает, что действия защиты делают невозможным совершение правосудия. Защитники Януковича самоустранились от участия в судебных дебатах и самовольно покинули заседание, поэтому коллегия судей считает необходимым обеспечить право Януковича на защиту и назначить государственного адвоката из Центра бесплатной правовой помощи", - огласил он решение суда.

Следующее заседание суд назначил на 10:00 1 августа. По словам судьи, в ходе заседания будет определено, кто именно будет выступать госзащитником, должны также состояться судебные дебаты.

Ранее "Страна" сообщала, что ддвокат отказался участвовать в заседаниях суда по госизмене Януковича.

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