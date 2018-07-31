Престижный международный конкурс фотографий Drone Awards 2018 Photographer of the Year определил лучшие фото года, пишет "Esquire".

В этот раз жюри конкурса снимков, снятых с пилотируемых дронов, получили около 4400 фотографий от авторов из 101 государства мира. Гран-при получил фотограф Флориан Лед — за впечатляющий снимок белого медведя, путешествующего по ледяным протокам канадского севера.

Фото: esquire.com

Ежегодный конкурс Drone Awards, который организуется в рамках итальянского фестиваля Art Photo Travel, собирает фотографии со всего мира, чтобы поддержать искусство фотографии дронов. Победителей определяют в шести категориях, которые получат свои награды на церемонии награждения в конце года.

Ранее "Страна" сообщала, что The Telegraph опубликовала лучшие фотографии года, сделанные с высоты птичьего полета.

Также названы лучшие фотографии Международного конкурса панорамных фото 2017.