В Минприроды представили на общественное обсуждение законопроект о ратификации Украиной Минаматской конвенции о запрете ртути в быту, пишет "Лига".

Основные положения конвенции касаются постепенного запрета и производства некоторых приборов с содержимым ртути, а также обязательного прекращения ее добычи. Идет речь в первую очередь о люминесцентных лампах с содержимым ртути, неэлектронных измерительных приборах (в частности термометрах и барометрах), некоторых медицинских препаратах. Для отдельных продуктов, не имеющих экологически безопасных аналогов, установлены исключения.

По словам Сергея Лукьянчука, директора Департамента экологической безопасности и разрешительно-лицензионной деятельности Минприроды, для бизнеса внедрение Конвенции критическим не будет. На сегодняшний день в Украине производство приборов, которые она запрещает, отсутствует - речь только об импорте. Его объемы на сегодня - мизерные. С другой стороны, в тех отраслях, где содержимое ртути должно быть замещено до 2020 года, ратификация Конвенции будет способствовать более быстрому поиску альтернатив и активизации инвестиций в безопасные технологии. Как сообщил Лукьянчук, предприятиям в свою очередь будут предложены лучшие практики и технологии по замещению ртути и ее соединений.

Также ограничения коснутся и производства цемента, применения хлор-кислотных технологий и работы угольных ТЭС, деятельность которых связана с выбросами ртути.

В Украине насчитывается 11 месторождений ртути. Последнее активное месторождение прекратило свою работу еще в 90-х гг. ХХ ст., а на сегодняшний день находится на неподконтрольной части Донецкой области.

Отдельный аспект во внедрении конвенции заключается в обеспечении надлежащей утилизации. В рамках осуществляемой Правительством реформы по управлению отходами предусматривается внедрение новых методов обращения с такими опасными отходами, как ртуть и ее соединения. Однако надлежащее внедрение Конвенции должно обеспечить первый принцип иерархии управления отходами - предупреждение их образования.

Как сообщил замминистра экологии и природных ресурсов Украины по вопросам европейской интеграции Николай Кузьо, принятие Минаматской конвенции снизит риски, причиненные ртутью здоровью человека. Конвенцию подписало около 130 стран, 94 страны ратифицировали. На сегодняшний день документы о ратификации находятся на внутриправительственном согласовании, потому важно провести общественное обсуждение именно сейчас - когда есть понимание, каким образом ратифицировать и главное - внедрять положения Конвенции.

Напомним, Минаматская конвенция о ртути принята в 2013 году. Она носит имя японского города Минамата, где в 1956 году ртутью отравились почти 2 тыс. человек, многие из них умерли. Отравление вызывало болезнь Минаматы - синдром ослабления зрения и слуха, а в тяжелых случаях - паралич и нарушение сознания, причиной которого является отравление органическими соединениями ртути. Впервые была выявлена в Японии в 1956 году из-за деятельности химического завода Chisso.

Ранее "Страна" сообщала, что в Тернопольской области спасатели собрали 10 килограммов ртути на крыше литейного предприятия.

Также глобальное потепление и вечная мерзлота грозят отравить ртутью Северное полушарие.