Работники при принятии на работу и по месту работы должны будут ежегодно проходить инструктаж по вопросам гражданской защиты, пожарной безопасности и действий в чрезвычайных ситуациях.

Соответствующие изменения в Порядок осуществления обучения населения действиям в чрезвычайных ситуациях внесены постановлением Кабмина от 26 июля 2018 года № 592 и действуют с 31 июля.

В случае приема на работу, связанную с повышенной пожарной опасностью, работники должны предварительно пройти специальное обучение (пожарно-технический минимум), а затем один раз в год - проверку знаний.

Руководителям предприятий больше не нужно проходить обучение по пожарной безопасности именно на территориальных курсах и в учебно-методических центрах гражданской защиты и безопасности жизнедеятельности или на других предприятиях, имеющих утвержденные программы обучения по вопросам пожарной безопасности.

Обучение и проверка знаний по вопросам пожарной безопасности для должностных лиц будет проводиться до начала выполнения ими своих обязанностей и один раз в три года.

Программы проведения инструктажей (вводный, первичный, повторный, внеплановый и целевой), программы обучения должностных лиц и программы специального обучения (пожарно-технический минимум) утверждаются руководителями предприятий, учреждений и организаций. Порядок утверждения таких программ, организации и контроля их выполнения определяется МВД.

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