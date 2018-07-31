В сети опубликованы секретные "живые" фото макетов новых iPhone 9 и iPhone Plus.

Известный инсайдер Веня Гескин опубликовал их на своей странице в Twitter, сообщает Daily Mail.

И хотя на снимках показаны не настоящие гаджеты, а только заводские макеты, при их разработке опирались на производственные схемы. Смартфоны имеют диагональ экранов 6,5 и 6,1 дюйма. Последний - бюджетная версия с LCD-дисплеем и одинарной камерой.

Смартфон с 6,5 дюймами оснащен OLED-дисплеем. Ожидается, что 6,1-дюймовый iPhone получит жидкокристаллический экран, который будет длиннее и толще, чем у iPhone X.

Белая модель, как видно на фотографии, имеет двойную камеру сзади, в то время как меньшее устройство, похоже, поставляется с только одной камерой.

Известно, что дешевая модель получит ультратонкую рамку до 0,5 мм из алюминия. Предполагается, что гаджеты будут стоить от $650 до $800 (за iPhone 9) и $900-$1000 (за iPhone X Plus).

Фото: twitter.com/VenyaGeskin1

Ранее "Страна" сообщала, что новый iPhone будет поддерживать две SIM-карты.

Также в новые iPhone хотят вставлять дисплеи от LG вместо Samsung.