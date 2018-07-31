Столкновение трех маршрутных автобусов произошло в г.Вишневое (Киевская обл.), пострадали двое водителей и двое пассажиров, их госпитализировали в райбольницу, сообщил во вторник отдел коммуникации полиции в Киевской области. Об этом сообщает Киев Оперативный

По предварительным данным, 65-летнему водителю маршрутного автобуса №732 стало плохо и он выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение с двумя другими автобусами №№ 306 и 723, двигавшимися в противоположном направлении.

Фото: facebook.com/KyivOperativ/

На месте работает следственно-оперативная группа Киево-Святошинского отдела полиции. Допрашиваются участники ДТП, свидетели, устанавливаются все обстоятельства и причины аварии.

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