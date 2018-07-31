В деле об убийстве 23-летнего бойца батальона "Донбасс-Украина" Константина Казакова подозреваемых и задержанных пока нет, сообщил заместитель военного прокурора Харьковского гарнизона Владислав Зубко.

"На данный момент задержанных и подозреваемых нет. Проводятся следственные действия",- сказал Зубко агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

Он подтвердил, что Казаков пропал за несколько дней до того, как его тело было найдено в канализационном коллекторе вблизи воинской части в Лозовая.

Зампрокурора Харьковского гарнизона также сообщил, что на данный момент нельзя однозначно сказать, что стало причиной гибели бойца. "На данный момент стопроцентно сказать, была ли это насильственная смерть, нельзя. На теле были трупные нагноение и сейчас однозначно сказать (что стало причиной смерти - Прим. Ред ) невозможно. Это должна установить экспертиза", - сказал Зубко.

Как сообщалось ранее, тело военнослужащего было обнаружено в канализационном коллекторе в г.Лозовая Харьковской области. По данному факту полиция начала расследование по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины".

Во вторник вечером комбат "Донбасс-Украина" Вячеслав Власенко сообщил о задержании подозреваемых в убийстве военнослужащего Константина Казакова, тело которого было найдено на территории воинской части в г.Лозовая Харьковской области.

"Убийцы найдены за один день и арестованы. Нелюди, по-зверски убившие Константина Казакова, будут сурово и справедливо наказаны. Спасибо профессионалам Новой полиции", - написал Власенко на своей странице в соцсети Facebook во вторник.

В комментариях он добавил: "Основной мотив (убийства – Прим. Ред) – водка".

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