За август текущего года власти Болградского района Одесской области обеспечат демонтаж всех памятников вождям коммунистического режима, которые сельсоветы не снесли, мотивируя отсутствием средств на выполнение этих работ. Об этом заявил председатель Болградской райгосадминистрации Денис Мусиенко, пишет "Укринформ".

"В течение прошлого и текущего года райгосадминистрация неоднократно обращала внимание сельских голов Зализнычного, Калчевой, Новых Троянов, Голицы, Городнего и некоторых других населенных пунктов на необходимость соблюдения местной властью требований Закона о демонтаже всех памятников вождям тоталитарного режима. Однако председатели местных сельсоветов - балансодержателей памятников и бюстов идолам большевизма по существу проигнорировали обращение районной исполнительной власти, ссылаясь на "отсутствие средств в бюджетах". Поэтому РГА изыщет средства и спецтехнику и в течение августа обеспечит исполнение Закона о декоммунизации", - отметил Мусиенко.

По его словам, в прошлом году были демонтированы два памятника в селе Кубей, где председатель и сельский исполнительный комитет не нашли на это соответствующих средств. Усилиями РГА снесены также несколько памятников Ленину в райцентре Болград. "Так же найдем технику и демонтируем символы большевизма в некоторых селах, где должностные лица органов местного самоуправления в течение нескольких лет не исполняли требования Закона о запрете пропаганды тоталитаризма", - добавил председатель Болградской райгосадминистрации.

В то же время он выразил удивление по поводу попустительства со стороны органов МВД и СБУ к местным должностным лицам, которые допускают злостное игнорирование руководством сельсоветов норм законодательства и соответствующих требований Болградской РГА. "Мы неоднократно обращали внимание руководителей этих правоохранительных структур на факты невыполнения закона о декоммунизации, однако не открыты соответствующие производства, никто не привлечен к ответственности", - отметил Мусиенко.

Напомним, 31 июля Украинский институт национальной памяти обнародовал требование к председателям восьми сельсоветов немедленно исполнить Закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов и запрете пропаганды их символики"

Ранее "Страна" сообщала, что в Одесской области снесли забытого в селе Ленина.

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