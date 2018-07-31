В столице до конца суток ожидается гроза, также возможны подтопления. Об этом сообщает пресс-служба Киевской госадминистрации со ссылкой на Укргидрометцентр.

"В ближайший час и до конца суток 31 июля ожидается гроза, возможны подтопления. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре", - идет речь в сообщении.

В КГГА напомнили основные правила поведения в случае усиления ветра:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае сильного ветра спрятаться в ближайшем помещении или природном укрытии;

избегать пребывания возле больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Кроме того, управление по вопросам чрезвычайных ситуаций рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.п. немедленно информировать экстренные службы по телефонам 101 или 103.

Как сообщала "Cтрана", ранее Укргидрометцентр показал, где и в каких регионах Украины задержатся летние дожди и грозы.

Также синоптик показала карту, какой будет погода в Украине в первый день августа.

Мы писали, что в ближайшие дни Украину ждут испепеляющая жара и дожди с градом.