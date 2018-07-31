Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) заявила об утечке информации досудебного расследования в уголовных производствах, осуществляемых Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ). По факту разглашения сведений зарегистрировано уголовное производство.

Об этом пишет пресс-служба САП.

"Сейчас установлены отдельные факты передачи информации, в том числе служебных документов сотрудниками НАБУ третьим лицам. …Специализированная антикоррупционная прокуратура по факту разглашения данных досудебного расследования, совершенного следователем, сотрудником оперативно-розыскного органа независимо от того, принимало ли это лицо непосредственное участие в оперативно-розыскной деятельности, досудебном расследовании, внесла сведения в ЕРДР по ч. 2 ст. 387 УК Украины", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование в этом уголовном производстве решено поручить детективам управления внутреннего контроля НАБУ, отметили в САП.

В качестве примера в прокуратуре назвали распространение одним из народных депутатов Украины в СМИ и соцсетях искаженной информации о ходе и результатах досудебного расследования отдельных уголовных производств. "Освещая такие данные, народный депутат Украины подтверждает свою осведомленность в выдержках из служебных документов НАБУ", - указали в САП.

В прокуратуре подчеркнули, что характер обнародованной информации свидетельствует о том, что "соответствующий народный депутат Украины получает сведения, представляющие тайну досудебного расследования, непосредственно от служебных лиц НАБУ" еще на стадии согласования соответствующих процессуальных решений.

Так, по результатам одной из публикаций подозреваемый узнал о том, что в отношении него решается вопрос об уведомлении о подозрении еще до фактического принятия такого решения, в результате чего этот человек покинул территорию Украины во избежание уголовной ответственности, констатирует САП.

"Систематическая утечка информации о состоянии досудебного следствия делает невозможным выполнение задач уголовного судопроизводства и противоречит требованиям действующего законодательства", - указали в прокуратуре.

Ранее "Страна" сообщала, что из-за войны НАБУ и САП работа обоих структур по делам против топ-чиновников может быть полностью парализована.

Также всего один член спецкомиссии прокуроров проголосовал за увольнение Холодницкого.