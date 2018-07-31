Шевченковский районный суд Киева избрал безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток для подозреваемого в преднамеренном убийстве 16-летней девушки в Киеве.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева во вторник в Facebook, соответствующее решение было приняло по их ходатайству после заслушивания доводов прокурора.

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Как сообщалось, 16-летняя девушка, жительница Закарпатской области, исчезла вечером 27 июля на территории Оболонского района Киева. Около 3-х часов ночи 28 июля ее тело с признаками насильственной смерти было найдено в лесопарковой зоне.

Ранее мы сообщали, что подозреваемый - мужчина 54 лет, который ранее был судимым по ст. 140 УК Украины (Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником). По его словам, он выгуливал собаку и заметил эту девушку на пробежке и задушил, потому что она отказалась заниматься ним сексом.

Как сообщала "Страна", тело убитой 16-летней девушки из Закарпатья было обнаружено в лесопосадке рядом с Большой окружной дорогой в сторону Пущи-Водицы.