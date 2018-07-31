Замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин заявил, что у правоохранителей есть несколько версий убийства добробатовца Виталия Олешко по прозвищу "Сармат".

Об этом пишет пресс-служба Нацполиции.

"Для розыска и установления местонахождения убийцы задействованы все оперативные подразделения. Выдвинут ряд версий по убийству мужчины. Каждая версия имеет право на жизнь. Есть определенные наработки. Рассматриваем версии от заказного убийства до обычного бытового. Но слишком рано указывать на какую-то конкретную личность. Могу только утверждать, что в ближайшее время указано убийство будет раскрыто", - отметил Вячеслав Аброськин.

Он добавил, что над раскрытием этого дела работает усиленная следственно-оперативная группа полиции. На территории Запорожской и Донецкой областей введен оперативный план "Сирена".

Напомним, что убийство Сармата произошло в Бердянске, где у Олешко свой дом-гостиница. К нему подошел мужчина с бородой и дважды выстрелил в спину из охотничьего ружья.

Как сообщала "Страна", в предполагемом убийце Сармата узнали атошника по прозвищу Заяц.