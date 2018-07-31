Сотрудники полиции расследуют конфликтный инцидент в одном из "спальных" районов Одессы, в результате которого пострадали два человека.

Как сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области, предварительно установлено, что конфликт произошел между двумя лицами, которые реализовывали бахчевые культуры, и двумя автомобилистами.

Ссора возникла из-за того, что продавцы якобы перегородили торговой палаткой дорогу и таким образом мешали водителям проехать. Во время конфликта один из автовладельцев достал травматическое оружие и несколько раз выстрелил в торговцев. Один из них получил ранение в руку и обратился за помощью к врачам, другой получил незначительное ранение уха.

Оба водителя с места происшествия скрылись. Однако правоохранители вскоре задержали их и доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств происшествия.

Решается вопрос о начале уголовного производства по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщала "Cтрана", ранее в Одессе иностранец застрелил из пистолета своего знакомого на улице Паустовского.

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