В задержанном по подозрению в убийстве бывшего добровольца батальона "Донбасс" Виталия Олешко ("Сармат") узнали участника АТО по прозвищу Заяц.

Об этом "Стране" заявил источник из числа ветеранов АТО.

Артем Матюшин (бородач в футболке), родом из Донецкой области, участвовал в АТО в составе батальона "Айдар". Прозвище "Заяц". Его опознали свидетели.

Фото: facebook.com/butusov.yuriy

Бывший боец "Торнадо" Николай Цукур подтвердил информацию источников "Страны". Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Он уточнил, что Артем Матюшин проходил службу в подразделении Торнадо, в батальоне прошёл курс подготовки снайперов.

"Принимал участие в боевых действиях. Дисциплинированный, трезвомыслящий, умело обращался с оружием", охарактеризовал задержанного Цукур.

После расформирования "Торнадо" Матюшин и еще несколько торнадовцев перешли в "Азов". "И не просто перешли, а ночью загрузили спортинвентарь в машину и с личным оружием покинули базу Торнадо", - написал Цукур.

Фото: facebook.com

Подозреваемый был задержан возле сера Приморское Запорожской области. В перехваченной машине находилось четверо мужчин, которые пытались скрыться.

Напомним, что убийство Сармата произошло в Бердянске, где у Олешко свой дом-гостиница. К нему подошел мужчина с бородой и дважды выстрелил в спину из охотничьего ружья.

"Страна" писала, что известно о застреленном сегодня добровольце "Сармате" и его убийцах.