В Украине продолжают уменьшаться объемы промышленной переработки свинины. Об этом сообщает Госстат.

За первое полугодие 2018 года было выпущено 130,5 тыс. тонн свинины в охлажденном, мороженном, копченом, сушеном или соленом виде. Это на 3% или 4 тыс. тонн меньше аналогичного периода 2017 года.

Производство мороженного мяса выросло за январь-июнь 2018 года до 7,9 тыс. тонн. В первом полугодии 2017 года оно составляло 7,4 тыс. тонн.

Производство мороженных окороков, лопаток и их отрубов за июнь увеличились почти на 30%. За все полугодие оно возросло на 28%.

В ассоциации отмечают, что на общую ситуацию это увеличение не повлияло, так как на мороженные свиные части приходится лишь 6% совокупного выпуска переработанной свинины.

Отмечается, что остатки готовой продукции на складах предприятий по состоянию на конец июня сократились на 10% из-за уменьшения выпуска охлажденного, копченого, соленого и сушеного мяса.

Остатков мороженной свинины напротив больше, чем на конец июня 2017 года - 0,87 тыс. т против 0,81 тыс. тонн. Это дает понять, что мясоперерабатывающие предприятия "подстраховались" в условиях ослабления производства.

Напомним, что за январь-май 2018 года украинские предприятия нарастили производство колбасы и колбасных изделий на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 97 тыс. тонн.

Ранее "Страна" сообщала, что в этом году из Украины вывезли почти в 3,5 раза меньше свинины, чем в прошлом.

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