Синоптик Наталья Диденко показал карту с визуализацией осадков на территории Украины и вокруг нее на вечер 31 июля.

Желтые и желто-красные кружочки обозначающие дожди и грозы преобладают в Западной Европе, на западе Украины и в Крыму.

"Грозы сейчас гремят на Западе Украины, добрались местами до Житомирской, Киевской, Одесской областей и Крыма", - написала синоптик.

Фото: facebook.com

Как сообщала "Cтрана", синоптики обещают дожди на западе Украины и жару на остальной территории страны.

Мы писали, что синоптики рассказали, какой будет погода в августе в Киеве. В большинстве областей ожидается сухая погода, температурный фон останется высоким, сообщает Укргидрометцентр. Ожидается погода без осадков, лишь в западных областях местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.