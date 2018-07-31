Синоптик показала карту проливных дождей и мощных гроз над Украиной
Синоптик Наталья Диденко показал карту с визуализацией осадков на территории Украины и вокруг нее на вечер 31 июля.
Желтые и желто-красные кружочки обозначающие дожди и грозы преобладают в Западной Европе, на западе Украины и в Крыму.
"Грозы сейчас гремят на Западе Украины, добрались местами до Житомирской, Киевской, Одесской областей и Крыма", - написала синоптик.
Фото: facebook.com
Как сообщала "Cтрана", синоптики обещают дожди на западе Украины и жару на остальной территории страны.
Мы писали, что синоптики рассказали, какой будет погода в августе в Киеве. В большинстве областей ожидается сухая погода, температурный фон останется высоким, сообщает Укргидрометцентр. Ожидается погода без осадков, лишь в западных областях местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.