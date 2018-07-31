Считающиеся убитыми в Центральной Африке журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко прибыли в Центральноафриканскую республику 28 июля для съемок документального фильма совместно с "Центром управления расследованиями" Михаила Ходорковского, сообщила заместитель руководителя Центра управления расследованиями (ЦУР) Анастасия Горшкова.

Ранее сообщалось что фильм должен был рассказывать о частных военных компаниях.

"Могу подтвердить, что они делали совместно с нами документальный фильм. Они прилетели в субботу в Банги (столица ЦАР - Прим.Ред), позавчера по плану выходили на связь, мы вечером переписывались, должны были ехать в другое место и выйти на связь сегодня вечером", - сказала Горшкова во вторник российскому "Интерфаксу".

Она отметила, что в ЦУР узнали о гибели журналистов из новостей, подтвердить эту информацию пока не удалось. "На связь они не выходят, все указывает на то, что да, это действительно они", - добавила Горшкова.

Ходорковский в Twitter сообщил, что занимается проверкой этой информации. "Надеюсь на чудо", - написал бывший глава ЮКОСа.

Представитель МИД РФ Мария Захарова ранее сообщила, что посольство РФ в ЦАР находится в контакте с местными властями для прояснения гражданства обнаруженных в африканской стране трех погибших, предположительно являющихся российскими гражданами. "По предварительной информации, полученной от местных властей, в ЦАР найдены тела трёх человек, предположительно россиян", - сказала Захарова.

Источник в полиции ЦАР, что целью убийства трех человек, предположительно россиян был грабеж. "По предварительным данным, убийство было совершено с целью ограбления", - сказал собеседник агентства.

Как сообщала "Cтрана", ранее в Словакии убили журналиста, который расследовал налоговые мошенничества.

Мы писали, что в Киеве стреляли в известную журналистку, когда она несла ребенка на руках.