После резкого взлета доллара по отношению к гривне Нацбанк назвал четыре главные причины подорожания инвалюты. Они перечислены в сообщении на сайте регулятора.

Причины следующие:

вывод иностранцами средств, полученных от нашего Минфина в виде выплат по гривневым гособлигациям. Крупное погашение произошло на прошлой неделе. Но в заявлении НБУ уточняется, что с начала июля портфель ОВГЗ нерезидентов сократился почти на 1,3 млрд.;

активное перечисление компаниями, работающими в Украине, дивидендов за границу. С начала этого месяца те купили на эти цели на межбанке почти $300 млн.;

значительные объемы возмещений Госказначейством НДС в конце этого месяца (ранее эксперты оценивали объемы таких выплат в 6-7 млрд. грн.). Они выливаются в сокращение объемов свободной продажи валюты;

увеличение спроса на наличную валюту. И не только со стороны обывателей, но и аграрного бизнеса. В Нацбанке это связывают с активизацией теневого сектора.

Чиновники отметили, что активно продают доллар, чтобы успокоить курсовые колебания на межбанке, которые активизировались в районе 26,40 грн./$, а сегодня перевалили за 26,90 грн./$.

В Нацбанке уточнили, что продали с прошлой недели порядка $148 млн. В том числе сегодня $28,1 млн.: на заявленном аукционе общим объемом $50 млн. регулятор получил заявок на покупку на $46,7 млн., и фактически реализовал 60%. С начала июля НБУ продал на межбанке $163 млн, а выкупил $99 млн.

"Национальный банк продолжает внимательно следить за состоянием валютного рынка, и в случае необходимости готов и в дальнейшем сглаживать избыточные колебания путем проведения интервенций", — уверяют нацбанковцы в своем сообщении.

Ранее "Страна" сообщала, что наличный доллар перешагнул психологический рубеж в 27 гривен.

Также банкиры дали прогноз: перепрыгнет ли курс доллара через 27 гривен.