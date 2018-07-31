В среду, 1 августа, под зданием МВД намечена акция "Покарати Зло", которую организовали после убийства участника АТО, добробатовца Виталия Олешко (Сармат) в Бердянске.

Сообщение об акции появилось в Facebook.

Начало акции в 10:00. Участники заявляют, что потребуют проведения эффективного расследования, наказания виновных и обеспечения защиты активистам.

"С 2016 года один за другим происходят убийства и нападения на журналистов, активистов, правозащитников и блогеров по всей стране. Их частота и интенсивность возрастает, однако ни один из этих случаев не расследован эффективно правоохранительными органами и не доказан в суд", - говорится в сообщении.

Организаторы отмечают, что по убийству журналиста Павла Шеремета досудебное следствие не завершено. Среди перечисленных жертв - убийство в Северодонецке депутата городского совета Сергея Самарского, убийство активистки Ирины Ноздровской, нападение на Сергея Стерненко в Одессе, который убил нападающего.

А также убийство добровольца АТО и активиста Виталия Олешко в Бердянске. Организаторы отмечают, что накануне Виталий рассказывал журналистам о своем конфликте с местными олигархами.

Организаторы называют одной из причин нерасследования приведенных случаев, что представители полиции, прокуратуры и СБУ часто является заинтересованной стороной или находятся в зависимости от заказчиков нападений.

"Считаем, что нападения на активистов, общественных деятелей, правозащитников и журналистов должны расследоваться на общенациональном уровне. А за эффективность расследований должны отвечать лично министр внутренних дел Арсен Аваков, председатель Национальной полиции Сергей Князев, генеральный прокурор Юрий Луценко, председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак", - заявляют организаторы.

Фото: facebook.com

Напомним, что в полиции сообщили о версиях убийства добробатовца по прозвищу Сармат в Бердянске.

Как сообщала "Страна", в предполагаемом убийце Сармата узнали атошника по прозвищу Заяц.