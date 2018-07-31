Из 304 тысячи безработных, состоящих на учете Государственной службы занятости, сразу 47% имеют высшее образование.

Об этом сообщил и.о. председателя Государственной службы занятости Валерий Ярошенко, пишет УНИАН.

По его словам, на данный момент от 85% до 90% безработных в Киеве, Одессе, Харькове, Львове и других крупных городах имеют высшее образование. Ярошенко считает, что причина этого в том, что ВУЗы не учитывают реальных потребностей украинского рынка труда.

В Украине 80% выпускников школ стремятся поступить в высшие учебные заведения, а профессиональное образование получают меньше 30%. В европейских странах же наблюдается обратная статистика: высшее образование получают 30%, 70% получают профессиональное образование.

Он отметил, что на рынке труда наблюдается избыток юристов и экономистов. На 3 тысячи вакансий экономистов в среднем есть 5 тысяч желающих.

Ярошенко сообщил, что на сегодня в Украине наиболее востребованы электросварщики, слесари, токари, пекари, а также продавцы, водители, повара, официанты, охранники, медсестры, работники сельского хозяйства.

Напомним, что в июне 2018 года количество безработных по сравнению с маем уменьшилось на 12,1 тыс. человек – до 303,9 тыс. При этом уровень безработицы не изменился - 1,2% к населению трудоспособного возраста.

Ранее "Страна" сообщала, что работодателей в Украине собрались обязать платить пособие родителям тяжелобольных детей.

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