Сегодня, 31 августа, наличный доллар в розничной продаже перешагнул порог в 27,0 грн/$.

Средняя стоимость наличного доллара на продаже приподнялась на 5 копеек, и закрепилась в рамках 27,0-27,10 грн/$.

В них работали кассы очень многих крупных структур: УкрСиббанк, Райффайзен Банк Аваль, Приватбанк, Universal Bank, Укрэксимбанк, Правэкс-банк, Альфа-Банк, Проминвестбанк.

Максимальный ценник выставлял ВТБ банк, банк Фамильный и "Банк Гранит" - до 27,30 грн/$.

Фото: minfin.com.ua/currency/usd/

Как сообщала "Cтрана", курс гривни на межбанке в первый день недели упал до 26,85 грн/$1.

Мы писали, что доллар подорожал на 11 копеек, а евро подешевел.

Ранее после недели роста курс доллара на межбанке в последний рабочий день застыл.