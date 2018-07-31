В Центральноафриканской республике (ЦАР) в ночь на 31 июля неизвестными боевиками убиты трое журналистов, предположительно россиян. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на источники в службах безопасности, юридических и религиозных кругах.

Тела убитых, как сообщается, обнаружены в 23 км от города Сибю, центра префектуры Кемо в центральной части страны.

"Они были убиты неизвестными вооруженными людьми", — приводит агентство слова источника.

Известно, что одним из погибших был российский журналист Орхан Джемаль, сообщил российскому "Интерфаксу" главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.

"Орхан точно погиб", - сказал Венедиктов.

По его словам, в ЦАР Джемаль снимал документальное кино о ЧВК вместе с режиссером-документалистом Александром Расторгуевым снимал фильм о частных военных компаниях,

В свою очередь осведомленный источник сообщил агентству, что двумя другими погибшими предположительно, стали оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев.

Якобы россиян остановили на блокпосту, утверждает источник. Они ехали из столицы республики Банги в населенный пункт Бомбари. Что именно с ними произошло, пока неясно.

Как сообщала "Cтрана", ранее в Словакии убили журналиста, который расследовал налоговые мошенничества.

Мы писали, что в ЦАР в противостоянии между христианскими и мусульманскими боевиками погибли 300 человек.