Сегодня нефть упала в цене из-за опасений, связанных с увеличением предложения и снижением тревоги в отношении иранской нефти, пишет "Интерфакс".

Цена сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:48 по киевскому времени уменьшилась на $0,8 (1,07%) - до $74,17 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) опустилась к этому времени на $1,56 (2,22%) - до $68,59 за баррель.

В целом, снижение цен в июле может стать максимальным более чем за год: Brent подешевела на 6,6%, WTI - на 7,5%

"Есть опасения относительно перепроизводства нефти в ОПЕК. Также начинает проявляться обеспокоенность замедлением роста спроса", - отметила ведущий аналитик нефтяного сектора в Stratas Advisors Эшли Петерсен.

Россия в июле нарастила добычу нефти до 1,53 млн тонн в сутки, или 11,216 млн б/с (при пересчете на коэффициент 7,33), что на 269 тыс. б/с выше квоты по сделке ОПЕК+, сообщил источник, знакомый с отраслевой статистикой.

Бразилия и другие страны Латинской Америки могут снизить импорт дизельного топлива и бензина из-за роста цен и забастовок, прогнозируют аналитики Energy Aspects.

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности встретиться с главой иранского государства Хасаном Рухани в любое время и без предварительных условий. По мнению главного стратега JTD Energy Джона Дрисколла, это заявление также создает понижательное давление на нефтяном рынке, поскольку открывает возможности исключений и послаблений для стран, покупающих иранскую нефть.

Санкции США могут сократить экспорт нефти из Ирана всего на 300 тыс. баррелей в сутки, тогда как во время действия предыдущего раунда санкций (до января 2016 года) падение поставок за рубеж составляло около 1 млн баррелей в сутки, полагают аналитики Mizuho Securities. В этот раз Европа не присоединилась к заявлениям США, кроме того нет запрета на перестрахование.

Китай может увеличить импорт иранской нефти, если Тегеран предложит ему более выгодные цены, чем остальные государства Персидского залива, отмечают эксперты.

Ранее "Страна" сообщала, что цены на нефть вернулись к росту в ожидании данных о запасах в США.

Также Иран отказался обменивать нефть на чай в обход санкций США и ООН.