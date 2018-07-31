Один из предполагаемых убийц бывшего добровольца батальона "Донбасс" Виталия Олешко с позывным Сармат носит одежду со скинхедовской символикой.

Фото обнародовал журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook. По его словам, убийцу опознали свидетели. Он был задержан возле сера Приморское Запорожской области. В перехваченной машине находилось четверо мужчин, которые пытались скрыться.

На фото на задержанном предполагаемом убийце футболка со скинхедовской символикой фирмы Sva stone и надписью WOTAN - бог Один в скандинавской мифологии.

SvaStone - бренд одежды из Киева.

"Если воспринимать идеологию, как взаимосвязанную систему идей, то идеология бренда - это, безусловно, правый национализм", - заявил основатель бренда в одном из интервью.

Бренд также выпускает футболки с надписями "WhiteBoy", "White Girl" и "White Baby". На его продукции присутствуют логотипы батальона "Азов", ДУК "Правый Сектор" и "Схидного Корпуса".

Фото: facebook.com/butusov.yuriy

Напомним, что убийство Сармата произошло в Бердянске, где у Олешко свой дом-гостиница. К нему подошел мужчина с бородой и дважды выстрелил в спину из охотничьего ружья.

Как сообщала "Страна", в Бердянске опознали одного из убийц добробатовца Сармата.