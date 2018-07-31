Синоптик Наталья Диденко рассказала о погоде в первый день августа. "Завтра, 1 августа ... дожди с грозами все равно будут идти на Западе. В Карпатах такое впечатление - воду можно уже выкручивать с сорванной травы или цветов, так ее много.

Хотя на остальной территории существенные осадки - вряд будет очень тепло или жарко. Температура воздуха в течение дня составит + 27 + 33 градуса," - написала он.

В Киеве август начнется солнечной погодой. Сегодняшняя жара смениться 27 градусами. В ближайшие дни в Киеве - сухо, дожди вероятные в субботу, 4 августа

Фото: facebook.com/

Как сообщала "Cтрана", в шести областях Украины непогода обесточила населенные пункты и сорвала крыши домов.

Мы писали, что синоптики рассказали, какой будет погода в августе в Киеве.